Раджабов уступил Дин Лижэню во второй партии финального матча Кубка мира
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Азербайджанец Теймур Раджабов потерпел поражение от китайца Дин Лижэня во второй партии финального матча Кубка мира по шахматам, который проходит в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Азербайджанец Теймур Раджабов потерпел поражение от китайца Дин Лижэня во второй партии финального матча Кубка мира по шахматам, который проходит в
Партия, в которой Раджабов играл черными фигурами, завершилась после 40-го хода. В первой партии в понедельник была зафиксирована ничья. Таким образом, счет в матче стал 1,5−0,5 в пользу Дин Лижэня.
Китаец Юй Юнъи и француз Максим
В матчах за первое и третье места соперники играют до 2,5 очка. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, победитель определится на
Раджабов и Дин Лижэнь как финалисты Кубка мира обеспечили себе участие в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.