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17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Раджабов уступил Дин Лижэню во второй партии финального матча Кубка мира

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Азербайджанец Теймур Раджабов потерпел поражение от китайца Дин Лижэня во второй партии финального матча Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой Раджабов играл черными фигурами, завершилась после 40-го хода. В первой партии в понедельник была зафиксирована ничья. Таким образом, счет в матче стал 1,5−0,5 в пользу Дин Лижэня.

Китаец Юй Юнъи и француз Максим Вашье-Лаграв вновь не выявили победителя в партии матча за третье место. Счет в матче стал 1−1.

В матчах за первое и третье места соперники играют до 2,5 очка. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, победитель определится на тай-брейке.

Раджабов и Дин Лижэнь как финалисты Кубка мира обеспечили себе участие в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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