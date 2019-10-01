Раджабов уступил Дин Лижэню во второй партии финального матча Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой Раджабов играл черными фигурами, завершилась после 40-го хода. В первой партии в понедельник была зафиксирована ничья. Таким образом, счет в матче стал 1,5−0,5 в пользу Дин Лижэня.

Китаец Юй Юнъи и француз Максим Вашье-Лаграв вновь не выявили победителя в партии матча за третье место. Счет в матче стал 1−1.

В матчах за первое и третье места соперники играют до 2,5 очка. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, победитель определится на тай-брейке.