Азербайджанец Раджабов выиграл Кубок мира по шахматам

Источник: ИТАР-ТАСС

Раджабов в финале обыграл китайца Дин Лижэня на тай-брейке. По итогам четырех классических партий счет в матче был равным (2:2), в двух партиях спортсмены сыграли вничью, в двух других обменялись победами. На тай-брейке шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья, затем шахматисты сыграли вничью в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. Обе партии в блице (по 5 минут с добавлением 3 секунды на ход) выиграл Раджабов.

Француз Максим Вашье-Лаграв ранее победил китайского шахматиста Юй Янъи на тай-брейке в матче за третье место. В четырех классических партиях была зафиксирована ничья, на тай-брейке француз был сильнее в обеих партиях по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход.

32-летний Раджабов является трехкратным победителем командного чемпионата Европы (2009, 2013, 2017) в составе сборной Азербайджана, также в его активе серебро чемпионата мира по блицу в Москве (2010).

Дин Лижэнь, которому 26 лет, во второй раз подряд играл в финале Кубка мира, в 2017 году в Тбилиси он проиграл в финале Левону Ароняну из Армении. Дин Лижэнь является двукратным победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Китая (2014, 2018), победителем командного чемпионата мира (2015).

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Раджабов дважды принимал участие в турнире претендентов. В 2011 году турнир проходил в формате матчей, азербайджанец проиграл россиянину Владимиру Крамнику в первом круге (в ¼ финала). В 2013 году Раджабов занял последнее, восьмое место. Дин Лижэнь принимал участие в турнире претендентов 2018 года, он занял четвертое место, при этом став единственным участником, не проигравшим ни одной партии. На данный момент Раджабов занимает 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь — третье.

О Кубке мира

В Кубке мира принимали участие 128 шахматистов, 28 из них представляли Россию. Призовой фонд составлял $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. На турнир были заявлены Карлсен и участник матча за шахматную корону 2018 года американец Фабиано Каруана, однако позднее они снялись с соревнований. Лучшими среди россиян стали Никита Витюгов, занимавший перед стартом Кубка мира 24-е место в рейтинге FIDE, и Александр Грищук (13-е место в рейтинге). Витюгов в четвертьфинале на тай-брейке проиграл Юй Янъи, Грищук уступил Дин Лижэню.

Россиянин Сергей Карякин завершил выступление на Кубке мира в третьем круге, проиграв Витюгову. Российские шахматисты Кирилл Алексеенко, Петр Свидлер и Ян Непомнящий выбыли в четвертом раунде.