Азербайджанец Раджабов выиграл Кубок мира по шахматам

Раджабов в финале обыграл китайца Дин Лижэня на
Француз Максим
Дин Лижэнь, которому 26 лет, во второй раз подряд играл в финале Кубка мира, в 2017 году в Тбилиси он проиграл в финале Левону Ароняну из Армении. Дин Лижэнь является двукратным победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Китая (2014, 2018), победителем командного чемпионата мира (2015).
Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Раджабов дважды принимал участие в турнире претендентов. В 2011 году турнир проходил в формате матчей, азербайджанец проиграл россиянину Владимиру Крамнику в первом круге (в ¼ финала). В 2013 году Раджабов занял последнее, восьмое место. Дин Лижэнь принимал участие в турнире претендентов 2018 года, он занял четвертое место, при этом став единственным участником, не проигравшим ни одной партии. На данный момент Раджабов занимает 15-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь — третье.
В Кубке мира принимали участие 128 шахматистов, 28 из них представляли Россию. Призовой фонд составлял $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. На турнир были заявлены Карлсен и участник матча за шахматную корону 2018 года американец Фабиано Каруана, однако позднее они снялись с соревнований. Лучшими среди россиян стали Никита Витюгов, занимавший перед стартом Кубка мира 24-е место в рейтинге FIDE, и Александр Грищук (13-е место в рейтинге). Витюгов в четвертьфинале на
Кубок мира проводится один раз в два года. Турнир стал для