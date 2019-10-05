Китай повержен: как друг Карякина завоевал Кубок мира

Источник: РИА "Новости"

Первым поздравлять Теймура Раджабова бросился его старший товарищ Маир Мамедов. Вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и главный любитель шахмат Азербайджана прилетел в Ханты-Мансийск еще накануне, немедленно отправился в Югорскую шахматную академию, но постарался на глаза соотечественнику не попадаться — мол, примета плохая. И в день тай-брейка Мамедов, заметно волнуясь, наматывал круги по академии, но в игровой зал не заходил.

— Маир, ждем армагеддона, чтобы по-настоящему поволноваться! — пошутил корреспондент «Газеты.Ru».

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— Никаких армагеддонов! Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия!— процитировал Маир в ответ известную фразу Столыпина.

— А великий Китай?

— Не сейчас! — ответил бакинец.

Лишь во время второй блицпартии, когда стало ясно, что Дин Лижэню придется вот-вот остановить часы, Маир Мамедов вошел в зал. Его переполняли радостные эмоции, он кинулся обнимать и целовать Раджабова. А тот еще несколько минут не мог заставить себя улыбнуться — не так просто отойти от пятичасовой борьбы. Но потом все же расслабился и пошутил: «Эх, играли бы мы в теннис, а не в шахматы — можно было бы красиво упасть на газон!».

«Поздравляю Теймура Раджабова с победой в Кубке мира! — приветствовал друга в твиттере Сергей Карякин. — Финал складывался очень сложно, но все завершилось удачно! Кстати, когда турнир для меня закончился, Теймур поехал в аэропорт в 5 утра, просто чтобы меня проводить! После этого было невозможно за него не болеть!».

Финальный матч с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, третьим номером в мировом рейтинг-листе, действительно начинался для Теймура очень непросто.

Первая партия, в которой он играл белыми, завершилась вничью примерно за час. Соперники долго повторяли свою же партию в атаке Маршала, сыгранную весной этого года на супертурнире в азербайджанском городе Шамкир, а когда белые, наконец, сошли с протоптанной дорожки, оказалось, что у черных очень простой путь к равенству. Раджабов позже объяснил, что у него была подготовлена новая дебютная идея, но перед самым началом игры она ему резко разонравилась; вот и получилось то, что получилось. Что ж, от подобного никто не застрахован: когда анализируешь с компьютером и когда выходишь на игру, то видишь доску совершенно по-разному. Но белый цвет оказался потерян.

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А вот Дин Лижэнь своей «подачей» распорядился здорово — правда, не без помощи соперника.

Раджабов вышел в очень острый вариант Английского начала, где белые жертвуют пешку, получая взамен сильную инициативу. И — забыл свой домашний анализ: оставил на доске ферзей, хотя обязательно надо было их разменять, вернуть лишнюю пешку и защищать чуть худшее окончание. При ферзях же черные фигуры стали медленно, но верно задыхаться — им катастрофически не хватало пространства для маневров. Теймур попытался обострить борьбу, вскрыл центр, но при этом ему пришлось отдать несколько ключевых полей — в частности, форпост на d5, куда устремился белый конь. Дин Лижэнь аккуратно погасил вспышку активности соперника и продолжил расшатывать оборону черных по всему фронту. На 40-м ходу из-за неизбежных крупных материальных потерь Раджабов сдался.

Тем не менее после тяжелого поражения (Дин Лижэнь прекрасно провел ту партию; позднее она была признана самой красивой на турнире) Теймур доказал, что является не только прекрасным шахматистом, но и настоящим бойцом, и сумел сравнять счет.

В третьей партии он поймал соперника на разработку все в той же атаке Маршала, с помощью неожиданного и эффектного прыжка коня под несколько ударов выиграл пешку и технично реализовал перевес. Оказалось, это была та самая домашняя заготовка, которую он хотел применить еще в первой партии.

Почему же он от нее тогда отказался? Теймур пришел в студию и рассказал зрителям англоязычной трансляции, что черные при правильной игре могли форсированно добиться равенства, а значит, получилась бы еще одна короткая ничья. Но Дин Лижэнь то ли не знал, то ли не вспомнил о таком выходе (Теймур был уверен, что не вспомнил).

Первое поражение Дин Лижэня на очень длинной дистанции подействовало на китайского гроссмейстера обескураживающе. За день до этого в интернете появилась смешная картинка: эмоции Дин Лижэня.

Восемь одинаковых портретов: что бы ни происходило, радостное или печальное, Дин сохранял poker face. А тут он как-то сразу осунулся, загрустил; хотя, может быть, у него просто закончились силы.

Четвертая, последняя партия с классическим контролем без особых приключений завершилась вничью. На тай-брейке Дин Лижэнь отлично начал первую партию черными, добился большого (по мнению компьютера, так и вовсе решающего) перевеса, но Раджабов сумел ловко обострить игру. Дин просчитался один раз, второй, прозевал несколько сильных маневров противника, и в конце уже ему пришлось спасаться.

Три последующие партии тоже завершились вничью, но видно было, что игровая инициатива прочно перешла к Раджабову. Одним из первых понял и объяснил это зрителям чемпион мира Магнус Карлсен, комментировавший финальный матч на портале Chess24. А он хорошо знает Дина: совсем недавно китайский гроссмейстер обыграл чемпиона на тай-брейке Кубка Синкфилда. Причем Лижэнь тогда выиграл у Карлсена две блицпартии, а в Ханты-Мансийске Раджабову обе пятиминутки проиграл.

И, как и два года назад в Тбилиси, Дин Лижэнь остановился в шаге от победы на Кубке мира. Почетный трофей завоевал Раджабов, который признался, что испытал такую же радость, как в свои юные 15 лет, когда на супертурнире в Линаресе обыграл самого Гарри Каспарова.

Для китайских шахматистов заключительный день оказался совсем неудачным, поскольку и в матче за третье место Юй Янъи проиграл Максиму Вашье-Лаграву.

Французский гроссмейстер получает теоретические шансы выступить в турнире претендентов, который состоится в марте следующего года в Екатеринбурге.