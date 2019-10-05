Китай повержен: как друг Карякина завоевал Кубок мира
Близкий друг Сергея Карякина азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам 2019 года. В финальном матче турнира в
Близкий друг Сергея Карякина азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам 2019 года. В финальном матче турнира в
Первым поздравлять Теймура Раджабова бросился его старший товарищ Маир Мамедов.
— Маир, ждем армагеддона, чтобы
— Никаких армагеддонов! Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия!— процитировал Маир в ответ известную фразу Столыпина.
— А великий Китай?
— Не сейчас! — ответил бакинец.
Лишь во время второй блицпартии, когда стало ясно, что Дин Лижэню придется
«Поздравляю Теймура Раджабова с победой в Кубке мира! — приветствовал друга в твиттере Сергей Карякин. — Финал складывался очень сложно, но все завершилось удачно! Кстати, когда турнир для меня закончился, Теймур поехал в аэропорт в 5 утра, просто чтобы меня проводить! После этого было невозможно за него не болеть!».
Финальный матч с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, третьим номером в мировом
Первая партия, в которой он играл белыми, завершилась вничью примерно за час. Соперники долго повторяли свою же партию в атаке Маршала, сыгранную весной этого года на супертурнире в азербайджанском городе Шамкир, а когда белые, наконец, сошли с протоптанной дорожки, оказалось, что у черных очень простой путь к равенству. Раджабов позже объяснил, что у него была подготовлена новая дебютная идея, но перед самым началом игры она ему резко разонравилась; вот и получилось то, что получилось. Что ж, от подобного никто не застрахован: когда анализируешь с компьютером и когда выходишь на игру, то видишь доску совершенно
А вот Дин Лижэнь своей «подачей» распорядился здорово — правда, не без помощи соперника.
Раджабов вышел в очень острый вариант Английского начала, где белые жертвуют пешку, получая взамен сильную инициативу. И — забыл свой домашний анализ: оставил на доске ферзей, хотя обязательно надо было их разменять, вернуть лишнюю пешку и защищать чуть худшее окончание. При ферзях же черные фигуры стали медленно, но верно задыхаться — им катастрофически не хватало пространства для маневров. Теймур попытался обострить борьбу, вскрыл центр, но при этом ему пришлось отдать несколько ключевых полей — в частности, форпост на d5, куда устремился белый конь. Дин Лижэнь аккуратно погасил вспышку активности соперника и продолжил расшатывать оборону черных по всему фронту. На 40-м ходу
Тем не менее после тяжелого поражения (Дин Лижэнь прекрасно провел ту партию; позднее она была признана самой красивой на турнире) Теймур доказал, что является не только прекрасным шахматистом, но и настоящим бойцом, и сумел сравнять счет.
Почему же он от нее тогда отказался? Теймур пришел в студию и рассказал зрителям англоязычной трансляции, что черные при правильной игре могли форсированно добиться равенства, а значит, получилась бы еще одна короткая ничья. Но Дин Лижэнь то ли не знал, то ли не вспомнил о таком выходе (Теймур был уверен, что не вспомнил).
Первое поражение Дин Лижэня на очень длинной дистанции подействовало на китайского гроссмейстера обескураживающе. За день до этого в интернете появилась смешная картинка: эмоции Дин Лижэня.
Восемь одинаковых портретов: что бы ни происходило, радостное или печальное, Дин сохранял poker face. А тут он
Четвертая, последняя партия с классическим контролем без особых приключений завершилась вничью. На
Три последующие партии тоже завершились вничью, но видно было, что игровая инициатива прочно перешла к Раджабову. Одним из первых понял и объяснил это зрителям чемпион мира Магнус Карлсен, комментировавший финальный матч на портале Chess24. А он хорошо знает Дина: совсем недавно китайский гроссмейстер обыграл чемпиона на
И, как и два года назад в Тбилиси, Дин Лижэнь остановился в шаге от победы на Кубке мира. Почетный трофей завоевал Раджабов, который признался, что испытал такую же радость, как в свои юные 15 лет, когда на супертурнире в Линаресе обыграл самого Гарри Каспарова.
Французский гроссмейстер получает теоретические шансы выступить в турнире претендентов, который состоится в марте следующего года в Екатеринбурге.
Владимир Барский