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11 октября, источник: ТАСС

Наер обыграл Ананда в первом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 11 октября. Российский шахматист Евгений Наер белыми фигурами обыграл индийца Вишванатана Ананда в первом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с казахстанцем Ринатом Джумабаевым, Сергей Карякин разошелся миром с азербайджанцем Ниджатом Абасовым, Владислав Артемьев белыми переиграл венесуэльца Эдуардо Бонельи Итуррисагу, Никита Витюгов белыми победил украинца Андрея Волокитина. В турнире принимают участие и женщины, в том числе россиянка Алина Кашлинская, которая черными уступила Алексею Широву, представляющему Испанию.

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми победил украинца Юрия Кузубова, американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, черными обыграл китайца Чжан Чжуна. Американец Уэсли Со сыграл вничью с украинцем Александром Моисеенко, китаец Юй Янъи белыми обыграл аргентинца Сандро Мареко.

Ананд является 15-м чемпионом мира по шахматам, на данный момент он занимает девятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Наер — 153-е место.

Партии второго тура состоятся в пятницу. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин — $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.

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