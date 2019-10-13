Грищук и Карякин выиграли в третьем туре турнира FIDE Grand Swiss

Источник: Спорт РИА Новости

Грищук в субботу обыграл еще одного россиянина Григория Опарина, а Карякин нанес поражение представителю Казахстана Ринату Джумабаеву.

Еще один российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл вничью с греком Иоаннисом Папаиоанну, Никита Витюгов переиграл Александра Мотылева, Максим Матлаков разошелся миром с немцем Маттиасом Блюбаумом, а Владислав Артемьев сыграл вничью с армянином Грантом Мелкумяном.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в субботу не смог переиграть Рустама Касымджанова из Узбекистана, завершив партию вничью.