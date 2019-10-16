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14 октября, источник: ТАСС

Грищук сыграл вничью с Алексеенко в четвертом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 14 октября. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко в четвертом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с Иваном Чепариновым из Грузии, Владимир Федосеев черными разошелся миром с Габриэлом Саргисяном (Армения), а Сергей Карякин обыграл соотечественника Антона Демченко. В турнире принимают участие и женщины, в том числе россиянка Алина Кашлинская, которая белыми уступила представителю Израиля Тамиру Набати.

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с белорусским гроссмейстером Владиславом Ковалевым, американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, и китаец Ван Хао также не смогли выявить победителя. Американец Уэсли Со сыграл вничью с норвежцем Арьяном Тари (Норвегия), китаец Юй Янъи разошелся миром с Сурьей Шехаром Гангули из Индии.

После четырех туров лидируют Ван Хао, Каруана, англичанин Люк Макшэйн и Пархам Магсудлу из Ирана, в активе которых по 3,5 очка. Россияне Алексеенко, Витюгов, Грищук, Федосеев, Карякин и Алексей Дреев набрали по 3 очка.

Партии пятого тура состоятся в понедельник. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин — $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.

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