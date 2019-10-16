Грищук обыграл Чепаринова в пятом туре шахматного турнира на острове Мэн

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с испанцем Давидом Антоном Гихарро. Никита Витюгов разошелся миром с Александром Лендерманом из США, Владимир Федосеев белыми обыграл поляка Радослава Войташека, Кирилл Алексеенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом. Алексей Дреев и Борис Гельфанд (Израиль) также не смогли выявить победителя.

Читайте также Грищук сыграл вничью с Алексеенко в четвертом туре шахматного турнира на острове Мэн

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми обыграл Сурью Шехара Гангули из Индии. Американец Фабиано Каруана, который уже квалифицировался на турнир претендентов, сыграл вничью с англичанином Люком Макшэйном, китаец Ван Хао и Пархам Магсудлу из Ирана тоже не смогли выявить победителя в своей партии. Американец Уэсли Со белыми обыграл датчанина Йонаса Бьерре, китаец Юй Янъи разошелся миром с представителем Белоруссии Владиславом Ковалевым.

После пяти туров лидируют Ван Хао, Каруана, Макшэйн, Федосеев, Грищук, Алексей Широв (Испания) и Магсудлу, в активе которых по четыре очка. На счету Алексеенко, Витюгова и Карякина по 3,5 очка.

Партии шестого тура состоятся во вторник. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.