Придорожный и Войт стали чемпионами России по рапиду

В мужском турнире семь шахматистов набрали по 8,5 очков из 11 — Придорожный, Александр Шиманов, Иван Розум, Дмитрий Бочаров, Дмитрий Кокарев, Давид Закарян и Павел Понкратов. Придорожный выиграл турнир по дополнительным показателям, второе место занял Шиманов, замкнул тройку лучших Розум.