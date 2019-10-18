Придорожный и Войт стали чемпионами России по рапиду
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шахматисты Алексей Придорожный и Дарья Войт стали победителями чемпионата России по рапиду в Сочи.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шахматисты Алексей Придорожный и Дарья Войт стали победителями чемпионата России по рапиду в Сочи.
В мужском турнире семь шахматистов набрали по 8,5 очков из 11 — Придорожный, Александр Шиманов, Иван Розум, Дмитрий Бочаров, Дмитрий Кокарев, Давид Закарян и Павел Понкратов. Придорожный выиграл турнир по дополнительным показателям, второе место занял Шиманов, замкнул тройку лучших Розум.
У женщин победу одержала Войт, набравшая 9 баллов. Второй стала Екатерина Гольцева (8,5), третьей — Анастасия Боднарук (8,5).
17 октября будут сыграны партии чемпионата России по блицу (15 туров в мужском и женском турнирах).