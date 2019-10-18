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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грищук сыграл вничью с Каруаной в 7-м туре турнира FIDE Grand Swiss

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в седьмом туре шахматного турнира FIDE Grand Swiss, который проходит на острове Мэн.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Грищук играл белыми фигурами, завершилась после 42-го хода. Другой россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с соотечественником Владимиром Федосеевым.

Никита Витюгов свел вничью партию с испанцем Давидом Гихарро, Владислав Артемьем разошелся миром с армянином Робертом Оганесяном, Максим Матлаков добился ничейного результата с другим представителем Армении Владимиром Акопяном, а Петр Свидлер сыграл вничью с Рустамом Касымджановым из Узбекистана.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен черными разошелся миром с россиянином Кириллом Алексеенко.

Партии восьмого тура пройдут в пятницу. Турнир состоит из 11 туров и проходит по швейцарской системе. Победитель получит путевку в турнир претендентов.

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