Непомнящий и Карлсен стали полуфиналистами ЧМ по шахматам Фишера
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий, норвежец Магнус Карлсен и американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана стали полуфиналистами чемпионата мира FIDE по шахматам Фишера.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий, норвежец Магнус Карлсен и американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана стали полуфиналистами чемпионата мира FIDE по шахматам Фишера.
Международная шахматная федерация (FIDE) в апреле сообщила о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. XI чемпион мира по классическим шахматам американец Фишер несколько лет назад предложил проводить соревнования не с фиксированной, а с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур.
Полуфинальные матчи и финал пройдут с 27 октября по 2 ноября в Норвегии.