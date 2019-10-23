Непомнящий и Карлсен стали полуфиналистами ЧМ по шахматам Фишера

Международная шахматная федерация (FIDE) в апреле сообщила о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. XI чемпион мира по классическим шахматам американец Фишер несколько лет назад предложил проводить соревнования не с фиксированной, а с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур.