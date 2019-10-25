Российские шахматисты сыграли вничью с датчанами в первом туре командного ЧЕ

Дмитрий Андрейкин обыграл Мадса Андерсена, Даниил Дубов оказался сильнее Йонаса Бьерре, Кирилл Алексеенко проиграл Суне Хансену, а Максим Матлаков уступил Йесперу Тибо.
В женской части турнира россиянки победили сборную Израиля со счетом 3,5:0,5. Катерина Лагно победила Марсель Эфроимски, Ольга Гиря — Михаль Лахав, Валентина Гунина — Анжелику Нестеровскую. Александра Горячкина и Юлия Швайгер завершили партию вничью.
Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени — 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый — с 30 октября по 2 ноября. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях.