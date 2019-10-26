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25 октября, источник: Спорт РИА Новости

Шувалова выиграла юниорский чемпионат мира

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская шахматистка Полина Шувалова стала победительницей чемпионата мира среди юниоров до 20 лет, который прошел в Индии.

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В 11 турах Шувалова набрала 9,5 очка. Еще одна россиянка Елизавета Соложенкина стала третьей с 8 очками. Второе место заняла представительница Ирана Мобина Алинасаб (9).

В мужском турнире победу одержал украинец Евгений Штембуляк. Лучшим среди представителей России стал Володар Мурзин, ставший 10-м.

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