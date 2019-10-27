Российские шахматисты победили венгров на командном ЧЕ в Батуми

Встреча завершилась со счетом 2,5−1,5. Победу в своей партии белыми фигурами одержал Дмитрий Андрейкин, вничью сыграли Никита Витюгов (черными), Кирилл Алексеенко (белыми) и Максим Матлаков (черными).