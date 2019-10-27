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10Победы российских фигуристов на Skate Canada
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
19:44 (мск), источник: ТАСС

Российские шахматистки одержали четвертую победу подряд на командном чемпионате Европы

ТАСС, 27 октября. Женская сборная России со счетом 2,5:1,5 победила команду Грузии в матче четвертого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

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Источник: РИА "Новости"

Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе, Ольга Гиря черными разошлась миром с Белой Хотенашвили, Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с Лелой Джавахишвили, а Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Мери Арабидзе.

В турнирной таблице россиянки идут на первом месте с четырьмя победами, набрав 8 очков. На втором месте расположилась сборная Венгрии с семью очками. По 6 очков в активе у команд Грузии, Италии, Армении, Украины, Азербайджана и Сербии. В понедельник в пятом туре россиянки сыграют со сборной Венгрии.

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Шахматные королевы

В мужской части соревнований россияне победили команду Турции со счетом 3,5:0,5. Дмитрий Андрейкин черными обыграл Мустафу Йылмаза, Никита Витюгов белыми оказался сильнее Эмре Джана, Даниил Дубов белыми победил Мухаммеда Батухана Дастана, а Максим Матлаков (черные) и Вахап Шанал не сумели выявить победителя.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени — 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый — с 30 октября по 2 ноября. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях.

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