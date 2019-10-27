Российские шахматистки одержали четвертую победу подряд на командном чемпионате Европы

Источник: РИА "Новости"

Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Наной Дзагнидзе, Ольга Гиря черными разошлась миром с Белой Хотенашвили, Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с Лелой Джавахишвили, а Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Мери Арабидзе.

В турнирной таблице россиянки идут на первом месте с четырьмя победами, набрав 8 очков. На втором месте расположилась сборная Венгрии с семью очками. По 6 очков в активе у команд Грузии, Италии, Армении, Украины, Азербайджана и Сербии. В понедельник в пятом туре россиянки сыграют со сборной Венгрии.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Шахматные королевы

В мужской части соревнований россияне победили команду Турции со счетом 3,5:0,5. Дмитрий Андрейкин черными обыграл Мустафу Йылмаза, Никита Витюгов белыми оказался сильнее Эмре Джана, Даниил Дубов белыми победил Мухаммеда Батухана Дастана, а Максим Матлаков (черные) и Вахап Шанал не сумели выявить победителя.