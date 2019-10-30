Российские шахматистки сохранили лидерство после пятого тура командного чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Хоанг Тхань Чанг, Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Сидонии Вайды, Алина Кашлинская, которая в понедельник отмечает 26-й день рождения, черными сыграла вничью с Тицией Гарой. Соперница Ольги Гири Анита Гара не явилась по неизвестной причине, Гире была засчитана победа.

В турнирной таблице россиянки продолжают лидировать, одержав пять побед и набрав 10 очков. По 8 очков в активе у команд Грузии, Азербайджана и Сербии. В среду в шестом туре россиянки сыграют со сборной Азербайджана.

В мужской части соревнований россияне победили команду Армении со счетом 2,5:1,5. Даниил Дубов черными победил Армана Пашикяна, встречи Дмитрий Андрейкин (белые) — Левон Аронян, Никита Витюгов (черные) — Габриэль Саргиссян, Кирилл Алексеенко (белые) — Грант Мелкумян завершились вничью.

Мужская сборная России идет на втором месте с четырьмя победами и одной ничьей, набрав 9 очков. Лидирует команда Украины, которая также набрала 9 очков и по дополнительным показателям опережает россиян. По 8 очков в активе у сборных Словении и Германии. В среду россияне сыграют с украинцами.