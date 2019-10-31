Российские шахматисты победили украинцев и возглавили турнирную таблицу на командном ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Андрейкин белыми фигурами обыграл Василия Иванчука. Партии Кирилл Алексеенко (черные) — Юрий Кузубов, Максим Матлаков (белые) — Андрей Волокитин, Даниил Дубов (черные) — Александр Моисеенко завершились вничью.

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В турнирной таблице россияне лидируют с 11 очками, одержав пять побед и завершив один матч вничью. Второе место занимает команда Германии (10 очков), по 9 очков набрали сборные Украины, Армении и Англии. В седьмом туре россияне сыграют с немцами, матч пройдет в четверг.

Женская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2), все партии завершились вничью. Александра Горячкина черными играла против Гюнай Мамедзаде, Екатерина Лагно белыми — против Ульвии Фаталиевой, Ольга Гиря черными — против Гюльнар Мамедовой, Валентина Гунина белыми — против Туркан Мамедъяровой.

Россиянки сохранили лидерство после шести туров, имея в активе пять побед и одну ничью (11 очков). На втором месте идет сборная Грузии (10 очков), на третьем — команда Азербайджана (9 очков). В седьмом туре россиянки встретятся с польскими шахматистками.