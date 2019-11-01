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31 октября, источник: ТАСС

Российские шахматисты сыграли вничью с немцами и сохранили лидерство на командном ЧЕ

ТАСС, 31 октября. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Германии со счетом 2:2 в матче седьмого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

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Источник: РИА "Новости"

Даниил Дубов белыми фигурами переиграл Расмуса Сване, Никита Витюгов черными проиграл Ливиу-Дитеру Нисипяну. Партии Кирилл Алексеенко (белые) — Даниэль Фридман, Максим Матлаков (черные) — Георг Майер завершились вничью.

В турнирной таблице россияне сохранили лидерство, набрав 12 очков, в активе россиян пять побед и две ничьи. По 11 очков набрали сборные Украины, Англии и Германии.

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Женская сборная России победила команду Польши (4:0). Александра Горячкина (белые) оказалась сильнее Моники Соцко, Екатерина Лагно (черные) победила Йолянту Завадскую, Валентина Гунина (белые) переиграла Карину Цыфку, Алина Кашлинская (черные) обыграла Йоанну Майдан-Гаевскую.

Российские шахматистки лидируют после семи туров, одержав шесть побед и сыграв один матч вничью (13 очков). На втором месте идет сборная Грузии (11 очков), по 10 очков в активе у команд Азербайджана, Украины и Армении.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени — 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, последний из которых пройдет 2 ноября.

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