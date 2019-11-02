Российские шахматисты сыграли вничью с англичанами и продолжают лидировать на командном ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Андрейкин черными фигурами уступил Майклу Адамсу, Никита Витюгов белыми обыграл Люка Макшейна. Партии Кирилл Алексеенко (черные) — Дэвид Хауэлл, Максим Матлаков (белые) — Гавейн Джонс завершились вничью.

В турнирной таблице лидируют сборные России и Украины, набравшие после восьми туров по 13 очков. В активе россиян пять побед и три ничьи. У сборной Англии 12 очков, команды Армении, Германии и Хорватии имеют по 11 баллов.

Женская сборная России сыграла вничью с командой Армении. Александра Горячкина (черные) разошлась миром с Лилит Мкртчян, Екатерина Лагно (белые) победила Сирануш Гукасян, Ольга Гиря (черные) сыграла вничью с Элиной Даниелян, Валентина Гунина (белые) проиграла Анне Саргсян.

Российские шахматистки лидируют после восьми туров, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью (14 очков). На втором месте идет сборная Грузии (13 очков), 12 очков в активе у команды Азербайджана, у Армении и Турции — по 11.