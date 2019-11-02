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17:56 (мск), источник: ТАСС

Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата Европы

ТАСС, 2 ноября. Женская сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходили в грузинском Батуми.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном туре россиянки обыграли команду Турции со счетом 3,5:0,5 и стали недосягаемыми для ближайших преследовательниц, шахматисток из Грузии, которые в заключительный игровой день обыграли вторую грузинскую команду — 3:1.

В турнирной таблице сборная России набрала 16 очков, команда Грузии — 15, третье место заняли представительницы Азербайджана (14). В составе российской команды выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

Сборная России стала победителем командного чемпионата Европы среди женщин в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Ранее россиянки выигрывали турнир, который проводится с 1992 года, в 2007, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах.

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