Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата Европы

В заключительном туре россиянки обыграли команду Турции со счетом 3,5:0,5 и стали недосягаемыми для ближайших преследовательниц, шахматисток из Грузии, которые в заключительный игровой день обыграли вторую грузинскую команду — 3:1.

Сборная России стала победителем командного чемпионата Европы среди женщин в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Ранее россиянки выигрывали турнир, который проводится с 1992 года, в 2007, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах.