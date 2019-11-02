Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

В заключительном туре россияне обыграли команду Польши. Сборная Украины, которая имела с командой России одинаковое количество очков перед решающим игровым днем, сыграла вничью с шахматистами из Хорватии.

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В турнирной таблице сборная России набрала 15 очков, команда Украины — 14, столько же в активе у представителей Англии, которые уступили украинцам по дополнительным показателям. В составе сборной России выступали Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко.

Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР. На прошлом турнире в 2017 году первое место заняли азербайджанцы, россияне стали вторыми.