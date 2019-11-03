Уэсли Со выиграл чемпионат мира по шахматам Фишера, Непомнящий взял бронзу

Со в субботу завершил противостояние против норвежца Магнуса Карлсена в финале с общим счетом 13,5−2,5.

Непомнящий одолел в матче за третье место еще одного американца Фабиано Каруану с общим счетом 12,5−5,5.

Международная шахматная федерация (FIDE) в апреле сообщила о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. XI чемпион мира по классическим шахматам американец Роберт Фишер несколько лет назад предложил проводить соревнования не с фиксированной, а с произвольной (возможно 960 вариантов) начальной расстановкой фигур.