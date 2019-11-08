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7 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Сборные России — лучшие в Европе

В Батуми завершились континентальные чемпионаты среди мужских и женских команд.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мужская сборная России завоевала «золото» чемпионата Европы, набрав 15 матчевых очков из 18 возможных. Россияне выиграли шесть матчей и сделали три ничьи, не уступив ни одного поединка. За команду играли Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков и Даниил Дубов. На 1 очко от россиян отстали сборные Украины (2 место) и Англии (3 место).

Наша женская команда выигрывает командный турнир третий год подряд. Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Ольга Гиря, Валентина Гунина и Алина Кашлинская завоевали 16 очков из 18 возможных (семь побед и две ничьи). «Серебро» — у грузинских шахматисток, набравших 15 очков. Третье место заняли представительницы Азербайджана, в активе которых 14 очков.


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— Женская команда в очередной раз показала свой класс и заслуженно заняла первое место, победив в личной встрече главных конкуренток, — отметил президент ФШР, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов. — Мужчины поехали в Батуми в экспериментальном составе и тоже победили, вырвав «золото» в последнем туре. Это показывает огромный потенциал российских шахмат в преддверии домашней Олимпиады.

Также очень важно отметить, что мужская сборная России — действующий чемпион мира, однако в Батуми из того золотого состава выступал лишь Дмитрий Андрейкин. Он отлично держал первую доску и, в принципе, стал лидером этой команды. Также я бы хотел отметить дебют Кирилла Алексеенко за сборную, который приехал в Батуми сразу после тяжелейшего турнира на острове Мэн, где сенсационно занял третье место. Отдельных слов заслуживает Даниил Дубов, который сумел стать главным забойщиком команды, выиграв несколько решающих партий и проведя турнир на очень высоком уровне.

В мужском турнире в Батуми выступили 40 команд, в женском — 32. Генеральный спонсор сборных команд России по шахматам — ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС). Генеральный партнер Федерации шахмат России — ПАО «Фосагро».

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