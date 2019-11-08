Дубов и Грищук вышли в ¼ финала этапа Гран-при FIDE в Гамбурге
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук пробились в четвертьфинал третьего этапа
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук пробились в четвертьфинал третьего этапа
Дубов на
Другой россиянин Дмитрий Яковенко завершил выступление в Гамбурге, уступив китайцу Юй Янъи со счетом 1,5−2,5. Еще один представитель России Никита Витюгов проиграл чеху Давиду Наваре — 1−3.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Веселин Топалов (Болгария) — Максим
Турнир, призовой фонд которого составляет 130 тысяч евро, проходит с 4 по 17 ноября по