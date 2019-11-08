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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дубов и Грищук вышли в ¼ финала этапа Гран-при FIDE в Гамбурге

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов и Александр Грищук пробились в четвертьфинал третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Гамбурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дубов на тай-брейке в 1/8 финала победил Теймура Раджабова из Азербайджана, общий счет встречи — 4,5−3,5. Грищук на этой стадии одолел поляка Радослава Войташека 2,5−1,5. Петр Свидлер вышел в четвертьфинал турнира днем ранее.

Другой россиянин Дмитрий Яковенко завершил выступление в Гамбурге, уступив китайцу Юй Янъи со счетом 1,5−2,5. Еще один представитель России Никита Витюгов проиграл чеху Давиду Наваре — 1−3.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вальше-Лаграв (Франция), Грищук — Навара, Дубов — Свидлер, Юй Янъи — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Турнир, призовой фонд которого составляет 130 тысяч евро, проходит с 4 по 17 ноября по нокаут-системе. Два победителя общего зачета попадут на турнир претендентов, победитель которого проведет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

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