Коробов выиграл турнир по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

Коробов набрал по итогам трех дней соревнований 12 баллов. Следом за ним в турнирной таблице расположилась группа из трех шахматистов, в активе которых по 10 очков — голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и армянин Левон Аронян.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в последний день турнира по рапиду обыграл соотечественника Владислава Артемьева и индийца Вишванатана Ананда, а также сыграл вничью с Мамедьяровым и набрал по итогам соревнований 9 баллов. Он разделил 5−6-е места с Анандом.

Артемьев оказался в группе из трех шахматистов, набравших по 8 очков, вместе с американцем Фабиано Каруаной и вьетнамцем Ле Куанг Льемом. В последний день рапида Артемьев после поражения от Карякина сыграл вничью с представителем Вьетнама и разошелся миром с американцем Уэсли Со, который в итоге занял последнее место в таблице с 6 очками в активе.