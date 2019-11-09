Дубов и Свидлер сыграли вничью на этапе Гран-при FIDE в Гамбурге

Партия, в которой Дубов играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода. Еще один россиянин Александр Грищук поделил очки с чехом Давидом Наварой.

Турнир, призовой фонд которого составляет 130 тысяч евро, проходит с 4 по 17 ноября по нокаут-системе. Два победителя общего зачета попадут на турнир претендентов, победитель которого проведет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.