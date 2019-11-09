Дубов и Свидлер сыграли вничью на этапе Гран-при FIDE в Гамбурге
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Даниил Дубов сыграл вничью с соотечественником Петром Свидлером в первой партии четвертьфинала третьего этапа
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Даниил Дубов сыграл вничью с соотечественником Петром Свидлером в первой партии четвертьфинала третьего этапа
Партия, в которой Дубов играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода. Еще один россиянин Александр Грищук поделил очки с чехом Давидом Наварой.
Результаты других партий дня:
Веселин Топалов (Болгария) — Максим
Юй Янъи —
Турнир, призовой фонд которого составляет 130 тысяч евро, проходит с 4 по 17 ноября по