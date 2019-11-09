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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дубов и Свидлер сыграли вничью на этапе Гран-при FIDE в Гамбурге

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Даниил Дубов сыграл вничью с соотечественником Петром Свидлером в первой партии четвертьфинала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Гамбурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Дубов играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода. Еще один россиянин Александр Грищук поделил очки с чехом Давидом Наварой.

Результаты других партий дня:

Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вальше-Лаграв (Франция) — 0−1,

Юй Янъи — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — ничья.

Турнир, призовой фонд которого составляет 130 тысяч евро, проходит с 4 по 17 ноября по нокаут-системе. Два победителя общего зачета попадут на турнир претендентов, победитель которого проведет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

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