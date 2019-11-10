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9 ноября, источник: ТАСС

Карякин идет четвертым перед заключительным днем этапа Гранд-тура по шахматам в Бухаресте

ТАСС, 9 ноября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает четвертое место перед заключительным днем на шестом этапе Гранд-тура по шахматам в Бухаресте.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу прошло девять партий в блице, в которых Карякин набрал пять очков (третий результат дня). Еще один россиянин Владислав Артемьев набрал три очка (последний, 10-й результат).

Карякин набрал 14 очков из 27 возможных по итогам четырех дней соревнований. В первые три дня этапа спортсмены сыграли девять партий в быстрые шахматы (рапид), Карякин набрал девять очков из 18 возможных. Лидирует украинец Антон Коробов (16,5), второе место занимает армянин Левон Аронян (15,5), третьим идет вьетнамец Ле Куанг Льем (15). Артемьев занимает девятое место (11).

В воскресенье шахматисты проведут еще девять партий в блице, по их завершении определится победитель соревнований. —0—брс/вж.

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