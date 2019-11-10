Грищук вышел в полуфинал этапа Гран-при FIDE в Германии

Источник: РИА "Новости"

В первой партии Грищук и Навара сыграли вничью. Также в полуфинал вышли поляк Ян-Кшиштоф Дуда и француз Максим Вашье-Лаграв. Во второй партии Дуда белыми обыграл китайца Юй Янъи, Вашье-Лаграв белыми сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым. В первых партиях Дуда и Юй Янъи сыграли вничью, Вашье-Лаграв переиграл Топалова.

Партия между россиянами Петром Свидлером и Даниилом Дубовым во второй раз завершилась вничью, соперники определят сильнейшего на тай-брейке, который пройдет в воскресенье.

Грищук сыграет с Вашье-Лагравом в полуфинале, Дуда встретится с победителем встречи между Свидлером и Дубовым. Первые партии полуфинальных матчей пройдут в понедельник.



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Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.