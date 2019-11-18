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17 ноября, источник: ТАСС

Грищук выиграл этап Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Александр Грищук обыграл на тай-брейке поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Обе партии с классическим контролем времени завершились ничейным результатом, в воскресенье соперники играли тай-брейк. Шахматисты обменялись победами в партиях по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой партии по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход победил Грищук, вторая партия завершилась вничью.

36-летний Грищук принимал участие на третьем для себя этапе Гран-при в текущем сезоне. На первом этапе, который проходил в Москве с 18 по 29 мая, Грищук в финале уступил соотечественнику Яну Непомнящему. На втором этапе в Риге (12—24 июля) россиянин в полуфинале проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, победу в финале тогда одержал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

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Грищук — двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002), четырехкратный победитель командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019), чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015).

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.


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Заключительный этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Общий зачет Гран-при

В общем зачете лидирует Грищук, набравший 20 очков, он закончил выступления в Гран-при. Теоретически его могут обогнать Вашье-Лаграв (13 очков), Мамедьяров (10) и Непомнящий (9), которые выступят на последнем этапе. За победу на этапе шахматист получает 8 очков, за второе место — 5, вылет в полуфинале — 3, во втором раунде — 1, в первом — 0. Еще одно очко добавляется после победы на каждой стадии этапа в случае если она достигнута без тай-брейка.

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