Карлсен лидирует после трех туров в рапиде на этапе Grand Chess Tour

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Карлсен победил армянина Левона Ароняна (черными фигурами) и россиянина Яна Непомнящего (белыми), а также сыграл вничью с американцем Уэсли Со (черными).

Непомнящий в двух других своих партиях уступил голландцу Анишу Гири (белыми) и обыграл индийца Вишванатана Ананда (белыми).