Карлсен лидирует после трех туров в рапиде на этапе Grand Chess Tour

В пятницу Карлсен победил армянина Левона Ароняна (черными фигурами) и россиянина Яна Непомнящего (белыми), а также сыграл вничью с американцем Уэсли Со (черными).
Непомнящий в двух других своих партиях уступил голландцу Анишу Гири (белыми) и обыграл индийца Вишванатана Ананда (белыми).
После трех туров в активе Карлсена пять очков, вторым идет американец Хикару Накамура (4), по три очка набрали Гири, Ананд, китаец Дин Лижэнь, представители Индии Пентала Харикришна и Сантош Видит. На счету Непомнящего, Ароняна и Со по два балла.