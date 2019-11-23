Непомнящий идет 10-м после 6 туров в рапиде на этапе Grand Chess Tour
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает последнее место после шести туров в рапиде на этапе Grand Chess Tour в Индии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает последнее место после шести туров в рапиде на этапе Grand Chess Tour в Индии.
Непомнящий в субботу проиграл индийцу Пентале Харикришне и китайцу Дин Лижэню, а также сыграл вничью с американцем Уэсли Со.
После шести туров Непомнящий занимает десятое место с тремя очками. Лидирует норвежец Магнус Карлсен — 10 баллов. Вторым и третьим идут американцы Уэсли Со и Хикару Накамура — по 7 очков.
Турнир продолжится в воскресенье.