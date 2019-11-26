Карлсен одержал победу в заключительном этапе Grand Chess Tour

Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования по блицу на турнире завершились во вторник. Карлсен набрал 12 очков и разделил лидерство в блице с американцем Хикару Накамурой. Непомнящий с 10 баллами поделил третье-четвертое места с китайцем Динь Лижэнем.

В сумме за турниры по блицу и рапиду Карлсен набрал 27 баллов и стал единоличным лидером этапа. Накамура (23 балла) занял вторую строчку, а третье-четвертое места поделили голландец Аниш Гири и американец Уэсли Со (по 18,5). Непомнящий набрал по итогам двух турниров 17 баллов и стал шестым.

По итогам всех этапов серии Grand Chess Tour Карлсен набрал 67,5 рейтинговых балла. Также в финал серии пробились Дин Лижэнь (43,8), армянин Левон Аронян (37,5) и француз Максим Вашье-Лаграв (36,8). Непомнящий (29,5) оказался в общем зачете на восьмой строчке, а еще один россиянин Сергей Карякин (36,5) оказался в шаге от финала, заняв пятое место.