Российская шахматистка Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу

По итогам 13 раундов россиянка набрала 10 очков. Второй стала болгарка Антуанета Стефанова, в активе которой 9,5 балла. Замкнула тройку еще одна российская шахматистка Валентина Гунина (9,5), уступившая Стефановой за счет дополнительных показателей.