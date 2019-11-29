Российская шахматистка Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на чемпионате Европы по блицу, который прошел в Монако.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на чемпионате Европы по блицу, который прошел в Монако.
По итогам 13 раундов россиянка набрала 10 очков. Второй стала болгарка Антуанета Стефанова, в активе которой 9,5 балла. Замкнула тройку еще одна российская шахматистка Валентина Гунина (9,5), уступившая Стефановой за счет дополнительных показателей.
Еще одна россиянка Алина Кашлинская (9,5) стала шестой.
Позднее в Монако пройдут партии по быстрым шахматам (рапид).