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Российская шахматистка Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на чемпионате Европы по блицу, который прошел в Монако.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам 13 раундов россиянка набрала 10 очков. Второй стала болгарка Антуанета Стефанова, в активе которой 9,5 балла. Замкнула тройку еще одна российская шахматистка Валентина Гунина (9,5), уступившая Стефановой за счет дополнительных показателей.

Еще одна россиянка Алина Кашлинская (9,5) стала шестой.

Позднее в Монако пройдут партии по быстрым шахматам (рапид).

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