Грищук вошел в первую пятерку рейтинга FIDE
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук поднялся на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук поднялся на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте FIDE.
Грищук, в активе которого 2777 баллов, попал в топ-5 впервые с апреля 2015 года. Другой россиянин Ян Непомнящий (2767) опустился на девятую строчку.
В двадцатку лучших мужского рейтинга FIDE также входят россияне Сергей Карякин (17-е, 2754), Владимир Крамник (18-е, 2753) и Никита Витюгов (19-е, 2747).
Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2822), третье — китаец Дин Лижэнь (2801).
В женском рейтинге лидерство сохраняет китаянка Хоу Ифань (2664), второе место занимает ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2580), третье — представительница Индии Хампи Конеру (2574). В топ-10 женского рейтинга две россиянки — Александра Горячкина (4-е, 2572) и Екатерина Лагно (6-е, 2547).