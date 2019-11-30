Грищук вошел в первую пятерку рейтинга FIDE

Источник: Спорт РИА Новости

Грищук, в активе которого 2777 баллов, попал в топ-5 впервые с апреля 2015 года. Другой россиянин Ян Непомнящий (2767) опустился на девятую строчку.

В двадцатку лучших мужского рейтинга FIDE также входят россияне Сергей Карякин (17-е, 2754), Владимир Крамник (18-е, 2753) и Никита Витюгов (19-е, 2747).

Лидировать в рейтинге продолжает действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872).

Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2822), третье — китаец Дин Лижэнь (2801).