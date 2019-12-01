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1 декабря, источник: ТАСС

Россиянка Костенюк выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам

ТАСС, 1 декабря. Россиянка Александра Костенюк победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид). Соревнования прошли в Монако.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Россиянка набрала 9 очков в 11 партиях и опередила по дополнительным показателям соотечественницу Ольгу Гирю. Третье место заняла болгарская спортсменка Антоанета Стефанова (8), на пятом месте россиянка Валентина Гунина (8), на шестом — Алина Кашлинская (8).

В пятницу Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу. Ей 35 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам, россиянка удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

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