Россиянка Костенюк выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам

В пятницу Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу. Ей 35 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам, россиянка удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).