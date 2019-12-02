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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЧМ по быстрым шахматам и блицу пройдут в вип-зоне стадиона «Лужники»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Чемпионаты мира по рапиду и блицу в Москве пройдут в вип-зоне стадиона «Лужники», сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

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Турнир по рапиду состоится 26—28 декабря, блиц пройдет 29—30 декабря.

Чемпионаты мира по рапиду проводятся по швейцарской системе, 15 туров у мужчин и 12 у женщин с контролем времени 15+10. Мировое первенство по блицу также пройдет по швейцарской системе, 21 тур у мужчин и 17 туров у женщин; контроль времени 3+2.

Призовой фонд мероприятия составляет один миллион долларов.

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