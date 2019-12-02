ЧМ по быстрым шахматам и блицу пройдут в вип-зоне стадиона «Лужники»
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Чемпионаты мира по рапиду и блицу в Москве пройдут в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Чемпионаты мира по рапиду и блицу в Москве пройдут в
Турнир по рапиду состоится
Чемпионаты мира по рапиду проводятся по швейцарской системе, 15 туров у мужчин и 12 у женщин с контролем времени 15+10. Мировое первенство по блицу также пройдет по швейцарской системе, 21 тур у мужчин и 17 туров у женщин; контроль времени 3+2.
Призовой фонд мероприятия составляет один миллион долларов.