ЧМ по быстрым шахматам и блицу пройдут в вип-зоне стадиона «Лужники»

Чемпионаты мира по рапиду проводятся по швейцарской системе, 15 туров у мужчин и 12 у женщин с контролем времени 15+10. Мировое первенство по блицу также пройдет по швейцарской системе, 21 тур у мужчин и 17 туров у женщин; контроль времени 3+2.