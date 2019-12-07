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7 декабря, источник: Lenta.Ru

Гроссмейстер попросил помощи у компьютера и лишился работы

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала чеха Игоря Раусиса на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщается на сайте организации.

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Раусис отстранен с 31 июля 2019 года по 30 июля 2025 года. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой FIDE, работать судьей или самостоятельно организовывать шахматные соревнования. Кроме того, 58-летнего чеха лишили звания гроссмейстера.

Раусиса признали виновным в четырех случаях мошенничества. Он трижды пользовался подсказками компьютера и заглядывал в мобильный телефон во время партии, а также участвовал в договорной игре. Шахматист признал свою вину.

Спортсмен занимал 50-е место в рейтинге FIDE. В 1992 году он получил звание гроссмейстера, а в 1995-м стал чемпионом Латвии.

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