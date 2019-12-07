Гроссмейстер попросил помощи у компьютера и лишился работы

Раусис отстранен с 31 июля 2019 года по 30 июля 2025 года. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой FIDE, работать судьей или самостоятельно организовывать шахматные соревнования. Кроме того, 58-летнего чеха лишили звания гроссмейстера.

Раусиса признали виновным в четырех случаях мошенничества. Он трижды пользовался подсказками компьютера и заглядывал в мобильный телефон во время партии, а также участвовал в договорной игре. Шахматист признал свою вину.