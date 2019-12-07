Гроссмейстер попросил помощи у компьютера и лишился работы
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала чеха Игоря Раусиса на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщается на сайте организации.
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала чеха Игоря Раусиса на шесть лет за мошенничество. Об этом сообщается на сайте организации.
Раусис отстранен с 31 июля 2019 года по 30 июля 2025 года. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой FIDE, работать судьей или самостоятельно организовывать шахматные соревнования. Кроме того, 58-летнего чеха лишили звания гроссмейстера.
Раусиса признали виновным в четырех случаях мошенничества. Он трижды пользовался подсказками компьютера и заглядывал в мобильный телефон во время партии, а также участвовал в договорной игре. Шахматист признал свою вину.
Спортсмен занимал 50-е место в рейтинге FIDE. В 1992 году он получил звание гроссмейстера, а в 1995-м стал чемпионом Латвии.