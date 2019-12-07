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7 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Костенюк победила Музычук в пятом туре этапа Гран-при FIDE в Монако

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла украинку Анну Музычук в партии пятого тура женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Монако.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Костенюк играла черными фигурами, завершилась после 62-го хода.

В других партиях тура россиянка Екатерина Лагно черными сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Александра Горячкина белыми разошлась миром с немкой Элизабет Петц, а Валентина Гунина белыми уступила представительнице Индии Дронавалли Харике.

Результаты остальных партий:

Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — ничья,

Мария Музычук (Украина) — Чжао Сюэ (Китай) — ничья.

После пяти туров лидирует Конеру (3,5 балла), далее следуют Горячкина, Дзагнидзе, Крамлинг, Харика и Костенюк (все — по 3 очка), Анна Музычук, Мария Музычук и Чжао Сюэ (все — по 2,5), Лагно (2), Гунина и Петц (обе — по 1).

Этап Гран-при FIDE в Монако продлится до 14 декабря.

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