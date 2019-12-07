Костенюк победила Музычук в пятом туре этапа Гран-при FIDE в Монако
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла украинку Анну Музычук в партии пятого тура женского
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла украинку Анну Музычук в партии пятого тура женского
Партия, в которой Костенюк играла черными фигурами, завершилась после 62-го хода.
В других партиях тура россиянка Екатерина Лагно черными сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Александра Горячкина белыми разошлась миром с немкой Элизабет Петц, а Валентина Гунина белыми уступила представительнице Индии Дронавалли Харике.
Результаты остальных партий:
Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — ничья,
Мария Музычук (Украина) — Чжао Сюэ (Китай) — ничья.
После пяти туров лидирует Конеру (3,5 балла), далее следуют Горячкина, Дзагнидзе, Крамлинг, Харика и Костенюк (все — по 3 очка), Анна Музычук, Мария Музычук и Чжао Сюэ (все — по 2,5), Лагно (2), Гунина и Петц (обе — по 1).
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