Костенюк победила Музычук в пятом туре этапа Гран-при FIDE в Монако

Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Костенюк играла черными фигурами, завершилась после 62-го хода.

В других партиях тура россиянка Екатерина Лагно черными сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Александра Горячкина белыми разошлась миром с немкой Элизабет Петц, а Валентина Гунина белыми уступила представительнице Индии Дронавалли Харике.

Результаты остальных партий:

Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — ничья,

Мария Музычук (Украина) — Чжао Сюэ (Китай) — ничья.

После пяти туров лидирует Конеру (3,5 балла), далее следуют Горячкина, Дзагнидзе, Крамлинг, Харика и Костенюк (все — по 3 очка), Анна Музычук, Мария Музычук и Чжао Сюэ (все — по 2,5), Лагно (2), Гунина и Петц (обе — по 1).