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14:25 (мск), источник: ТАСС

Филатов: Российские шахматисты будут выступать на международных турнирах в РФ с флагом

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отечественные шахматисты будут выступать на международных соревнованиях, которые будут проводиться в стране, под российским флагом, гимном и с гербом России на форме. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА сохранило за собой право тестировать российских атлетов, его деятельность за последний период признана успешной.

«На международных соревнованиях любого уровня, которые запланированы в России, наши шахматисты будут выступать с гербом страны, под национальным флагом и с гимном», — заверил Филатов.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир — в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада — с 30 июля по 4 августа, основной турнир — 6—17 августа. Турнир претендентов среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Матч за шахматную корону у женщин, в котором сыграют китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, пройдет с 4 по 24 января в Шанхае и во Владивостоке, чемпионат мира по рапиду и блицу среди мужчин пройдет с 26 по 30 декабря 2019 года в Москве.

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