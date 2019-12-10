Филатов: Российские шахматисты будут выступать на международных турнирах в РФ с флагом

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА сохранило за собой право тестировать российских атлетов, его деятельность за последний период признана успешной.

«На международных соревнованиях любого уровня, которые запланированы в России, наши шахматисты будут выступать с гербом страны, под национальным флагом и с гимном», — заверил Филатов.