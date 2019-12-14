Непомнящий сыграл вничью с Со на этапе Гран-при FIDE
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии ¼ финала на четвертом этапе серии
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии ¼ финала на четвертом этапе серии
Партия между Непомнящим и Со, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась ничьей на 23-м ходу.
Другие представители России также завершили мировой свои первые партии ¼ финала: Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Вэй И, Дмитрий Андрейкин — с французом Максимом
Вторые партии ¼ финала пройдут в воскресенье.