Российская шахматистка Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE в Монако

Еще одна россиянка Александра Горячкина, лидировавшая перед заключительным туром, в субботу уступила Хампи Конеру из Индии.

По итогам 11 туров Костенюк, Канеру и Горячкина набрали по семь баллов, но Костенюк стала первой по дополнительным показателям, а Горячкина стала третьей. Далее спортсменки расположились в следующем порядке: Лагно (6,5 балла), Анна Музычук (6), Мария Музычук, Крамлинг, Харика (все — по 5,5), Чжао Сюэ, Дзагнидзе (обе — по 5), Петц (4), Гунина (2).