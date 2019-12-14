Российская шахматистка Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE в Монако
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла этап
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла этап
Костенюк в субботу в партии заключительного тура белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партия завершилась после 42-го хода.
Еще одна россиянка Александра Горячкина, лидировавшая перед заключительным туром, в субботу уступила Хампи Конеру из Индии.
Результаты других партий 11-го тура:
Екатерина Лагно (Россия) — Пиа Крамлинг (Швеция) — 1:0,
Анна Музычук (Украина) — Валентина Гунина (Россия) — ничья,
Мария Музычук (Украина) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — ничья,
Чжао Сюэ (Китай) — Дронавалли Харика (Индия) — 1:0.
По итогам 11 туров Костенюк, Канеру и Горячкина набрали по семь баллов, но Костенюк стала первой по дополнительным показателям, а Горячкина стала третьей. Далее спортсменки расположились в следующем порядке: Лагно (6,5 балла), Анна Музычук (6), Мария Музычук, Крамлинг, Харика (все — по 5,5), Чжао Сюэ, Дзагнидзе (обе — по 5), Петц (4), Гунина (2).