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14 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Российская шахматистка Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE в Монако

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE, который проходил в Монако.

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Источник: Спорт РИА Новости

Костенюк в субботу в партии заключительного тура белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партия завершилась после 42-го хода.

Еще одна россиянка Александра Горячкина, лидировавшая перед заключительным туром, в субботу уступила Хампи Конеру из Индии.

Результаты других партий 11-го тура:

Екатерина Лагно (Россия) — Пиа Крамлинг (Швеция) — 1:0,

Анна Музычук (Украина) — Валентина Гунина (Россия) — ничья,

Мария Музычук (Украина) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — ничья,

Чжао Сюэ (Китай) — Дронавалли Харика (Индия) — 1:0.

По итогам 11 туров Костенюк, Канеру и Горячкина набрали по семь баллов, но Костенюк стала первой по дополнительным показателям, а Горячкина стала третьей. Далее спортсменки расположились в следующем порядке: Лагно (6,5 балла), Анна Музычук (6), Мария Музычук, Крамлинг, Харика (все — по 5,5), Чжао Сюэ, Дзагнидзе (обе — по 5), Петц (4), Гунина (2).

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