Непомнящий сыграет в финале этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов, чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.