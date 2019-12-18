Непомнящий сыграет в финале этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме
ТАСС, 18 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом
ТАСС, 18 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом
В первой партии полуфинала, которая прошла во вторник, Непомнящий одержал победу над французом.
Второй финалист определится по итогам партии между китайцем Вэй И и чехом Давидом Наварой, в первой партии шахматисты сыграли вничью.
Этапы
Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего