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18 декабря, источник: ТАСС

Непомнящий сыграет в финале этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме

ТАСС, 18 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом во второй партии полуфинала заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

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Источник: РИА "Новости"

В первой партии полуфинала, которая прошла во вторник, Непомнящий одержал победу над французом.

Второй финалист определится по итогам партии между китайцем Вэй И и чехом Давидом Наварой, в первой партии шахматисты сыграли вничью.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов, чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).

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