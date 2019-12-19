Шахматист Непомнящий сыграет с Вэй И в финале последнего этапа Гран-при в Иерусалиме
ТАСС, 19 декабря. Китаец Вэй И победил на
ТАСС, 19 декабря. Китаец Вэй И победил на
Ранее Вэй И и Навара завершили обе классические партии полуфинала вничью. В четверг в первой партии на
В другом полуфинале Непомнящий по итогам двух партий выиграл у француза Максима
Этапы
Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов (20), чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.
Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего