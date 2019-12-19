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19 декабря, источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий сыграет с Вэй И в финале последнего этапа Гран-при в Иерусалиме

ТАСС, 19 декабря. Китаец Вэй И победил на тай-брейке чеха Давида Навару со счетом 2,5:1,5 и вышел в финал заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), в котором сыграет с россиянином Яном Непомнящим. Соревнования проходят в Иерусалиме.

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Ранее Вэй И и Навара завершили обе классические партии полуфинала вничью. В четверг в первой партии на тай-брейке они также не сумели выявить победителя, во второй партии Вэй И белыми фигурами был сильнее. В первой и третьей партиях на доске остались только две фигуры — короли, во второй партии у Навары на доске остался король, у Вэй И — король и конь.

В другом полуфинале Непомнящий по итогам двух партий выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва (1,5:0,5). Финальные партии пройдут 21—22 декабря, в случае ничьей по сумме двух партий 23 декабря будет сыгран тай-брейк.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов (20), чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов. Вашье-Лаграв на данный момент идет вторым, набрав 16 баллов, Непомнящий — третьим (15). Для попадания на турнир претендентов российскому гроссмейстеру необходима победа в финале.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при.

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