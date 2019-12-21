Казахстанские шахматисты завоевали «золото» на Сурдлимпийских играх
Сборная Казахстана по шахматам завоевала золото на 19-х Сурдлимпийских играх которые проходили с 12 по 21 декабря в Италии, сообщает
Сборная Казахстана по шахматам завоевала золото на 19-х Сурдлимпийских играх которые проходили с 12 по 21 декабря в Италии, сообщает
По итогам десяти напряженных встреч казахстанские спортсмены с ограничениями по слуху стали лучшими среди шахматистов 15
«Наши шахматисты с явным преимуществом обыграли спортсменов из Монголии, Хорватии, Болгарии, Италии, сыграли вничью со сборной России, Польши, Германии, Узбекистана и Белорусии, — поделился президент Казахстанской шахматной федерации глухих Максим Рожков. От лица нашей сборной хотелось бы поблагодарить Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ) за поддержку наших ребят».
Команда сурдлимпийских чемпионов была представлена следующими шахматистами: Самажан Кеттебеков, Виктор Максименко, Амангельды Наурызгалиев, Берик Нурымов, Дмитрий Мочалский. Капитан команды — Максим Рожков, а в тренерский состав вошли Сергей Ким и Елдос Кузербаев.
«Казахстанские шахматисты с ограничениями по слуху всегда радовали нас своим стремлением, упорством и великолепными результатами», — говорит исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко. Уже второй год подряд мы проводим в Казахстане международные и республиканские турниры для слабослышащих. Мы рады, что, закалившись в боях на родине, наша сборная произвела фурор на Олимпиаде.
Шахматная Олимпиада в рамках Сурдлимпийских игр среди спортсменов с нарушением слуха проходила с 12 по 21 декабря в итальянских городах Валтеллина и Валкьявенна. В соревнованиях приняли участие более 506 спортсменов из 34 стран мира, которые состязались в хоккее с шайбой, беге на лыжах, сноубординге и других зимних видах спорта.
РОО «Казахстанская федерация шахмат» создана в 1992 году после получения независимости Казахстана. На съезде Федерации 2015 года президентом был избран Галимжан Есенов — основатель
Генеральный партнер КФШ — АО «ФНБ “Самрук Казына”». Социальный партнер — фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».