Непомнящий победил Вэй И в первой партии финала этапа Гран-при FIDE

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась после 96-го хода. Шахматисты сыграют вторую партию в воскресенье.

В случае победы в турнире Непомнящий завоюет право в 2020 году выступить в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.