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21 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий победил Вэй И в первой партии финала этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непонящий обыграл китайца Вэй И в первой партии финала четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась после 96-го хода. Шахматисты сыграют вторую партию в воскресенье.

В случае победы в турнире Непомнящий завоюет право в 2020 году выступить в турнире претендентов на матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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