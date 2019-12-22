Непомнящий выиграл этап Гран-при FIDE и пробился на турнир претендентов

Источник: ИТАР-ТАСС

В первой партии, которая прошла в субботу, Непомнящий черными фигурами одержал победу. Благодаря победе Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил россиянин Александр Грищук (20 очков).

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Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при, которые прошли в Москве, Риге, Гамбурге и Иерусалиме, Непомнящий и Грищук получили право принять участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Также участие в турнире претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана как участник прошлогоднего матча за шахматную корону, победитель и финалист Кубка мира 2019 года в Ханты-Мансийске азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь соответственно, победитель турнира на острове Мэн Ван Хао (Китай). Россиянин Кирилл Алексеенко получит специальное приглашение на турнир. Последний участник определится в январе 2020 года, им станет спортсмен, занимающий наивысшую позицию в мировом рейтинге из тех, кто не смог квалифицироваться на турнир претендентов. На данный момент лидером является голландец Аниш Гири.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при.