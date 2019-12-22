Непомнящий выиграл этап Гран-при FIDE и пробился на турнир претендентов
ТАСС, 22 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала и стал победителем заключительного этапа
ТАСС, 22 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала и стал победителем заключительного этапа
В первой партии, которая прошла в субботу, Непомнящий черными фигурами одержал победу. Благодаря победе Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете
Этапы
Также участие в турнире претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана как участник прошлогоднего матча за шахматную корону, победитель и финалист Кубка мира 2019 года в
Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.