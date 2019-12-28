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28 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Магнус Карлсен стал победителем ЧМ по быстрым шахматам в Москве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. Второе место занял иранец Алиреза Фируджа (10,5). Хикару Накамура из США так же набрал 10,5 очка, но расположился на третьем месте по дополнительным показателям. Россиянин Владислав Артемьев (10,5) стал четвертым, а его соотечественник Даниил Дубов (10) — восьмым.

Итоги турнира для других российских шахматистов: 18. Петр Свидлер (9,5), 19. Павел Понкратов (9,5), 20. Александр Мотылев (9,5), 21. Александр Грищук (9,5), 22. Евгений Алексеев (9,5), 23. Владимир Федосеев (9,5), 24. Дмитрий Андрейкин (9,5), 29. Ян Непомнящий (9), 30. Борис Грачев (9), 31. Сергей Карякин (9).

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