Магнус Карлсен стал победителем ЧМ по быстрым шахматам в Москве

По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. Второе место занял иранец Алиреза Фируджа (10,5). Хикару Накамура из США так же набрал 10,5 очка, но расположился на третьем месте по дополнительным показателям. Россиянин Владислав Артемьев (10,5) стал четвертым, а его соотечественник Даниил Дубов (10) — восьмым.