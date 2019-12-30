Лагно второй год подряд выиграла чемпионат мира по блицу
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Москве.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Москве.
Лагно по итогам 17 туров соревнований по блицу набрала 13 баллов. Второе место заняла украинка Анна Музычук (12,5), ниже расположились китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина, набравшие по 12 баллов.
Лагно выиграла чемпионат мира по блицу второй год подряд.
Итоговое положение других россиянок: 5. Александра Костенюк (11,5), 10. Анастасия Боднарюк (11), 49. Ольга Гиря (9).