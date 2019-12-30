Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по шахматам в блице. Соревнования завершились в Москве.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по шахматам в блице. Соревнования завершились в Москве.
После 21 тура Карлсен и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, чемпион мира определялся на
29-летний Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу, он выиграл турнир в третий раз подряд, ранее он побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. В субботу норвежец стал трехкратным чемпионом мира по рапиду. Объединенные чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят с 2012 года, норвежец во второй раз в карьере выиграл оба соревнования в один год (впервые ему удалось сделать это в 2014 году), он является единственным шахматистом, кому покорилось подобное достижение.
Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он снова стал абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях — в классических шахматах, рапиде и блице).
44-летний Крамник объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года после супертурнира по классическим шахматам в голландском
Крамник являлся чемпионом мира по классическим шахматам с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.