Российский шахматист Грищук поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE

На счету Грищука 2777 очков. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятой на пятую строчку (2774), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, поднялся с 18-го на 17-е место (2753), Сергей Карякин опустился с 17-й на 18-ю строчку (2752), Никита Витюгов остался на 19-м месте (2747).