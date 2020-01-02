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2 января, источник: Vesti.kz

Казахстанская шахматистка Абдумалик сохранила лидерство в мировом рейтинге среди девушек

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик в очередной раз стала абсолютным лидером среди девушек до 20 лет в мире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На 1 января 2020 года 19-летняя казахстанская шахматистка, являющаяся международным гроссмейстером среди женщин и мужским международным мастером, сохранила первую строчку в мировом рейтинг-листе среди девушек Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по всем трем видам шахмат: классике, рапиду и блицу. ⠀

«Я очень рада, что Казахстан сохранил первую строчку в рейтинге ФИДЕ до 20 лет. Моя главная цель — возглавить мировой рейтинг среди женщин, и я добьюсь этого. Хочу поздравить моих болельщиков и всех казахстанцев с Новым годом и пожелать всем здоровья, успехов и исполнения всех желаний!» — рассказала Жансая.

Стоит отметить, что мировой рейтинг среди мужчин возглавляет действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а среди женщин первым номером является китаянка Хоу Ифань. Первую строчку среди шахматистов до 20 лет занимает иранец Фирузия Алиреза.

Напомним, Абдумалик стала первой чемпионкой мира из Казахстана в возрасте восьми лет. В 14 лет она стала самым молодым гроссмейстером в Казахстане. В этом же году — январь 2014-го — в Алматы открылась Академия шахмат Жансаи Абдумалик.

Добавим, что в конце 2019 года в Москве прошел чемпионат мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу.

Среди женщин лучшей из казахстанок в рапиде по итогам 12 туров стала Абдумалик, которая, набрав 7,5 очков, заняла 21-е место из 121 участника. Динара Садуакасова заняла 28-е место, Бибисара Асаубаева — 30-е, Асель Серикбай — 59-е, Гульмира Даулетова — 61-е, а Нургали Назерке — 87-е.

У мужчин в рапиде по итогам 15 туров лучшим из казахстанцев стал Азамат Утегалиев, набравший — 8,5 очков и занявший 56-е место из 204 участников. Ринат Жумабаев занял 100-е место, Ануар Исмагамбетов — 101-е, Рустам Хуснутдинов — 108-е, а Муртас Кажгалеев — 134-е.

В блице среди казахстанок лучший результат из 122 участниц также показала Абдумалик, которая по итогам 17 туров набрала 10,5 очков и заняла призовое 15-е место. Садуакасова стала 17-й, Назерке — 39-й, Даулетова — 81-й, Асаубаева — 93-й, а Серикбай -106-й.

В блице у мужчин по итогам 21-го тура и среди 206 участников лучший результат казахстанских шахматистов показал Ринат Жумабаев, набравший 12 очков и занявший 54-е место. Утегалиев стал 93-м, Кажгалеев — 110-м, Хуснутдинов — 133-м, а Исмагамбетов -161-м.

Чемпионом мира среди мужчин по рапиду и блицу стал норвежец Магнус Карлсен, который также является действующим чемпионом мира в классических шахматах. Чемпионкой мира по рапиду среди женщин стала Хампи Конеру из Индии, а по блицу — россиянка Екатерина Лагно. В ЧМ приняла участие 51 страна, а шахматисты, занявшие с первого по 15-е места, получили денежные призы.

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